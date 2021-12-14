В Кремле рассказали о процессе регистрации «Спутник V» в ВОЗ

Москва пока не предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) часть информации для сертификации вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что это произошло из-за разночтений в стандартах. «Там продолжается работа, там действительно какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили», — заявил Песков.

Кроме того, он выразил надежду на положительный результат работы по одобрению российского препарата от COVID-19.

Ранее замдиректора национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов заявил, что в январе 2022 года они ожидают прибытия делегации ВОЗ в рамках одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V».