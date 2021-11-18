В ВОЗ назвали следующие шаги к признанию «Спутника V»

ВОЗ и РФПИ на этой неделе обсудят график следующих шагов по оценке вакцины «Спутник V»

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет встречу с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), на которой будет обсуждаться график следующих шагов по оценке российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в рамках процедуры включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL). Об этом ТАСС сообщили в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

В организации напомнили, что в октябре РФПИ «подписал все нужные правовые соглашения, необходимые для оценки в рамках EUL». Этот шаг является «предварительным условием для всех заявителей». Кроме того на пути признания препарата российская сторона должна предоставить обновленные сведения о «корректирующих и превентивных мерах (CAPAs)», касающихся инспекций на предприятиях. Как только заявка и все материалы будут получены и рассмотрены, «заявителю будет передано решение о необходимости проведения верификациннной инспекции на месте», добавили в ВОЗ.

В пятницу, 12 ноября, помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что на этой неделе организация намерена провести встречу по «Спутнику V». Она отметила, что у ВОЗ «есть вопросы по инспекции в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, по инспекции производства».

Ранее в посольстве Великобритании в Москве заявили, что одобрение «Спутника V» было бы позитивным шагом со стороны ВОЗ, поскольку могло бы поспособствовать принятию препарата по всему миру. В частности, диппредставительство прокомментировало возможное включение вакцины в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.