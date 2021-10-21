В Минздраве заявили о завершении подготовки документов «Спутника V» для ЕС

Производители вакцины «Спутник V» завершают подготовку дополнительно запрошенных документов для одобрения отечественной вакцины в Евросоюзе. Об этом рассказал помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что даты визита представителей Европейского медицинского агентства (ЕМА) в Россию еще согласовываются.

«Мы готовим визит в этом году», — пояснил Кузнецов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анонсировала начало финальной стадии одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Последнее препятствие для того, чтобы ВОЗ одобрила российскую вакцину — полный пакет документов по препарату. Бумаги, которые просят предоставить, должны описывать такие параметры вакцины, как ее качество, безопасность и эффективность.

На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах, общее население в которых составляет около 4 миллиардов человек. Препарат производится более чем 20 компаниями в 14 странах мира. В России эффективность вакцины центра имени Гамалеи составила 97,6 процента. Против «дельта»-штамма препарат оказался эффективен на 83,1 процента.