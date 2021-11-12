Вирусолог спрогнозировал сроки одобрения «Спутника V» Евросоюзом

Вирусолог Альтштейн: если ВОЗ одобрит «Спутник V» до конца 2021 года, это затем сделает ЕС

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Известиями» спрогнозировал сроки одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Евросоюзом (ЕС).

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По мнению вирусолога, если Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до конца этого года одобрит российский препарат, то затем это может сделать и европейский регулятор — ЕМА. Он допустил, что существующие пока что задержки с одобрением российской вакцины могут быть связаны с разницей в стандартах производства.

Альтштейн отметил, что ВОЗ смотрит, насколько производство вакцины соответствует «надлежащей производственной практике» (GMP, Good Manufacturing Practice), насколько эти требования соблюдаются на производстве российского препарата. По его словам, у большинства западных организаций нет претензий к качеству «Спутника V»

Ранее «Известия» со ссылкой на заявление Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что Россия в ближайшее время подаст официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских COVID-паспортов. В ведомстве уточнили, что Москва уже представила необходимые документы для проверки технической совместимости систем контроля за вакцинацией в Евросоюзе и России.