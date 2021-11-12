Вирусолог спрогнозировал сроки одобрения «Спутника V» Евросоюзом

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Известиями» спрогнозировал сроки одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Евросоюзом (ЕС).
По мнению вирусолога, если Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до конца этого года одобрит российский препарат, то затем это может сделать и европейский регулятор — ЕМА. Он допустил, что существующие пока что задержки с одобрением российской вакцины могут быть связаны с разницей в стандартах производства.
Альтштейн отметил, что ВОЗ смотрит, насколько производство вакцины соответствует «надлежащей производственной практике» (GMP, Good Manufacturing Practice), насколько эти требования соблюдаются на производстве российского препарата. По его словам, у большинства западных организаций нет претензий к качеству «Спутника V»
Ранее «Известия» со ссылкой на заявление Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что Россия в ближайшее время подаст официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских COVID-паспортов. В ведомстве уточнили, что Москва уже представила необходимые документы для проверки технической совместимости систем контроля за вакцинацией в Евросоюзе и России.