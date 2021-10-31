Камбоджа одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Королевство Камбоджа стало 71-м государством, одобрившим применение российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), пишет ТАСС.

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Уточняется, что регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры. В РФПИ также отметили, что по количеству полученных одобрений отечественный препарат занимает второе место в мире, а общее население всех стран, одобривших «Спутник V», составляет 4 миллиарда человек.

13 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что создатели вакцины «Спутник V» проводят совместные исследования с разработчиками Pfizer в двух государствах. Он также выразил уверенность в том, что эта комбинация получится успешной будет справляться не только с «дельта»-штаммом , но и с будущими мутациями коронавирусной инфекции.