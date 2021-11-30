В России назвали эффективный препарат против омикрон-штамма COVID-19

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что препарат против COVID-19 «МИР-19» будет эффективен против омикрон-штамма. Она назвала препарат в эфире канала «Россия 24».

Мы посмотрели 800 линий разных вируса SARS-Cov-2, и та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у омикрона Вероника Скворцова Глава ФМБА России

Также Скворцова рассказала, что испытала на себе препарат от коронавируса «МИР-19».

Да, я пробовала. Я все, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники Вероника Скворцова Глава ФМБА России

По ее словам, препарат имеет сладковатый вкус, его нужно вдыхать в течение 10 минут. Если подышать препаратом после контакта с заболевшим, вирусная нагрузка на организм резко падает, добавила Скворцова.

ФМБА получило регистрацию на «МИР-19» в апреле 2021 года. Препарат разработан на основе микроРНК, безопасен для человека и не влияет на его геном и иммунитет, заявляла глава ФМБА Вероника Скворцова. Лекарство выключает копирование вируса и предотвращает тяжелые формы заболевания. Его можно вводить с помощью ингаляции или интраназально. Оно безопасно для человека, не влияет на его геном и иммунитет.

Тест и вакцина от омикрона

ФМБА готово сделать тест для выявления омикрон-штамма коронавируса за девять дней, заявляла Скворцова. По ее словам, проектирование занимает три-четыре дня, еще пять дней уйдет на создание самой тест-системы. Скворцова добавила, что новый вариант COVID-19 интересен тем, что он фактически суммировал те мутации, которые были наработаны предыдущими штаммами.

При этом директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что экспериментальная работа по созданию вакцины от нового штамма коронавируса омикрон займет не больше десяти дней. По словам врача, еще полтора месяца может занять одобрение новой вакцины Минздравом, если в ведомстве учтут условия чрезвычайной ситуации.

Обычно это время занимает два-два с половиной месяца. Если соответственно чрезвычайная ситуация, которая сейчас существует, и Минздрав подожмет все регуляторно-разрешительные процедуры, то, я думаю, что можно уложиться в <…> 45-50 от силы дней Александр Гинцбург Директор Центра Гамалеи

В РФПИ в свою очередь заявили о возможности создать новый вариант вакцины. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о готовности создать достаточное количество бустерных доз вакцины «Спутник V» для борьбы с омикрон-штаммом к февралю 2022 года.

Если потребуется модификация, мы предоставим несколько сотен миллионов бустерных доз модифицированной вакцины Sputnik Omicron к 20 февраля 2022 года Кирилл Дмитриев Глава РФПИ

В то же время Дмитриев заявил, что в центре Гамалеи считают, что уже существующие вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» должны быть эффективны против нового штамма

Ранее в ноябре стало известно, что специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разрабатывают новый экспресс-тест на коронавирус, который будет более точным при наличии новых мутаций в геноме патогена.

Симптомы при омикрон-штамме

Как утверждал Британский Совместный комитет по вакцинации и иммунизации, при заболевании омикрон-штаммом коронавируса у человека учащается сердцебиение и повышается утомляемость. По данным организации, случаи заболевания омикрон-штаммом не продемонстрировали особенно серьезных симптомов. Заболевшие этим видом коронавируса даже не теряют обоняние. Однако эксперты подчеркивают, что новый штамм пока плохо изучен и говорить о симптомах еще рано.

Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов считает, что омикрон-штамм коронавируса способен обходить антитела у переболевших COVID-19. Такую способность штамму дает большое количество мутаций в Spike-белке (S-белок). Вирусолог Петр Чумаков связал мутации омикрон-штамма со СПИДом. Он заявил, что новый вариант коронавируса имеет множественные мутации из-за большого количества людей с иммунодефицитом, которые проживают в местности его возникновения.

26 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что штамм может распространиться по всему миру за следующие несколько месяцев. Она подчеркнула серьезное отношение Еврокомиссии к новостям о варианте B.1.1.529.

Первые сообщения о заражении новым штаммом в ЮАР, Ботсване и Гонконге появились 24 ноября. Позже новости об обнаружении очередного варианта эволюции COVID-19 появились в Израиле и Бельгии.