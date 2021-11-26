В ЕС назвали сроки распространения нового штамма коронавируса по всему миру

В ЕС назвали сроки распространения нового штамма коронавируса (B.1.1.529), обнаруженного в нескольких странах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видеообращении заявила, что штамм может распространиться по всему миру за следующие несколько месяцев. Она подчеркнула серьезное отношение Еврокомиссии к новостям о варианте B.1.1.529.

Новую разновидность COVID уже назвали потенциально самой опасной в мире.

Основная информация о новом штамме

Первые сообщения о заражении новым штаммом в ЮАР, Ботсване и Гонконге появились 24 ноября. Позже новости об обнаружении очередного варианта эволюции COVID-19 появились в Израиле и Бельгии.

На следующей день после первых сообщений о новом варианте COVID в ЮАР рассказали о 22 заболевших. Сейчас, по данным ТАСС, известно о 77 зараженных новым штаммом в ЮАР и четырех случаях в Ботсване. По одному заражению насчитывается в Гонконге, Израиле и Бельгии.

84 человека заразились новым штаммом коронавируса

Новую разновидность COVID оценивают как потенциально самую опасную в мире. Британские ученые из Университетского колледжа в Лондоне предположили, что B.1.1.529 будет более устойчив к вакцинам, чем вариант дельта. В лабораториях университета выяснили, что штамм имеет более 32 мутаций. По мнению исследователей, это говорит о том, что его первый носитель болел СПИДом или ВИЧ.

Реакция международного сообщества

Международное сообщество экстренно отреагировало на первые новости о штамме B.1.1.529. 26 ноября Великобритания отменила авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией, Эсватини и ЮАР. О той же мере задумалось и правительство Израиля.

В тот же день Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Европейского союза прекратят авиаперелеты в Южную Африку из-за возникновения в этом регионе нового варианта COVID-19. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предупредил, что Израиль находится на грани введения чрезвычайного положения из-за штамма B.1.1.529.

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В свою очередь, как сообщает ТАСС, техническая группа по эволюции вирусов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обещала созвать в пятницу в Женеве совет из-за нового коронавируса. На встрече представители организации планировали обсудить график исследований и оценить степень опасности B.1.1.529.

Поможет ли вакцина?

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о возможности в сжатые сроки адаптировать российскую вакцину «Спутник V» под новый штамм COVID-19.

В свою очередь, директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новый вариант вакцины «Спутник V» может понадобиться только в случае значительного снижения эффективности препарата — в восемь-десять раз.

Представитель немецкой фармацевтической компании BioNTech, слова которого приводит Reuters, отметил, что вакцину BioNTech/Pfizer можно адаптировать к новому варианту COVID за шесть недель. По его словам, пока нет информации о подобной необходимости, но точные данные о новом штамме организация получит через две недели.