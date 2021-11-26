В Израиле зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529. Его выявили у израильского гражданина, вернувшегося из Малави. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Израиля.

«Кроме того, существуют подозрения в отношении еще двух случаев [заражения] у вернувшихся из-за границы [граждан], которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции», — добавили в ведомстве.

Министерство здравоохранения уже начало эпидемиологическое расследование, чтобы узнать с кем могли контактировать инфицированные. В пресс-службе также обратили внимание, что все заразившиеся были привиты. «Их данные об иммунизации в настоящее время проверяются», — отметили в Минздраве.

Ранее власти Израиля задумались о приостановке полетов в Южную Африку из-за нового штамма коронавируса. Премьер-министр Нафтали Беннет провел по этому поводу срочные консультации с руководителями Минздрава и служб гражданской обороны, после чего внес страны этого региона в список запрещенных для посещения израильтянами.