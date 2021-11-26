Израиль задумался о приостановке полетов в Южную Африку из-за нового штамма

Власти Израиля задумались о приостановке полетов в Южную Африку из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529, обнаруженного ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Нафтали Беннета.

Отмечается, что Беннет провел по этому поводу срочные консультации с руководителями Минздрава и служб гражданской обороны, после чего внес страны этого региона в список запрещенных для посещения израильтянами, а также поручил оценить возможность прекратить с ними авиасообщение.

Ранее авиасообщение с шестью африканскими странами из-за нового штамма коронавируса отменила Великобритания. С 26 ноября Лондон прекратит полеты в Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Намибию, Эсватини и ЮАР.

24 ноября стало известно, что штаммом B.1.1.529 заразились десять человек в ЮАР, Ботсване и Гонконге. Британские ученые предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант. Множество мутаций у B.1.1.529 позволяет допустить, что вирус возник у пациента с ослабленным иммунитетом — у больного ВИЧ или СПИДом. Предполагается, что он может стать самым опасным вариантом инфекции.