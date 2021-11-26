Великобритания прекратит полеты в шесть стран из-за нового штамма COVID-19

Британия отменила авиасообщение с ЮАР и еще пятью странами из-за нового штамма COVID-19

Британия отменяет авиасообщение с шестью африканскими странами из-за нового штамма коронавируса. Об этом глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид заявил в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, с 26 ноября Лондон прекратит полеты в Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Намибию, Эсватини и ЮАР. Он отметил, что данное решение было принято из-за выявленного в африканском регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529, который может быть более заразным, чем остальные.

Министр также подчеркнул, что Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании в настоящее время занимается изучением данного варианта COVID-19, но необходимо дождаться получения более подборных данных о нем. Помимо этого, он добавил, что британцы, вернувшиеся из этих стран, будут обязаны соблюдать карантин по прибытии.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет чрезвычайную встречу из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529, недавно обнаруженного в Ботсване, ЮАР и Гонконге, в пятницу, 26 ноября.

24 ноября стало известно, что штаммом B.1.1.529 заразились десять человек в ЮАР, Ботсване и Гонконге. Британские ученые предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант. Множество мутаций у B.1.1.529 позволяет допустить, что вирус возник у пациента с ослабленным иммунитетом — у больного ВИЧ или СПИДом. Предполагается, что он может стать самым опасным вариантом инфекции.