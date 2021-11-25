Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет чрезвычайную встречу из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529, недавно обнаруженного в Ботсване, ЮАР и Гонконге, в пятницу, 26 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Ранее в ВОЗ рассказали, что в настоящий момент ученым удалось собрать около 100 генетических последовательностей вируса этого штамма. Предварительный анализ выявил в нем большое число мутаций, которые предстоит изучить.

24 ноября стало известно, что штаммом B.1.1.529 заразились десять человек в ЮАР, Ботсване и Гонконге. Британские ученые предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант. Множество мутаций у B.1.1.529 позволяет допустить, что вирус возник у пациента с ослабленным иммунитетом — у больного ВИЧ или СПИДом. Предполагается, что он может стать самым опасным вариантом инфекции.