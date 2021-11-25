В ВОЗ рассказали о новом штамме коронавируса с большим числом мутаций

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за новым штаммом коронавируса B.1.1.529, недавно обнаруженным в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Об этом «Ленте.ру» рассказал представитель организации.

В ВОЗ отметили, что в настоящий момент ученым удалось собрать около 100 генетических последовательностей вируса этого штамма. Предварительный анализ выявил в нем большое число мутаций, которые предстоит изучить.

В настоящий момент эту разновидность вируса исследуют ученые из Южной Африки и эксперты рабочей группы ВОЗ по эволюции вирусов (TAG-VE). Организация проведет совещание, на котором согласует график предстоящих исследований, и примет решение о том, будет ли новый штамм признан разновидностью вируса, вызывающей озабоченность.

24 ноября стало известно, что штаммом B.1.1.529 заразились десять человек в ЮАР, Ботсване и Гонконге. Британские ученые предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант. Множество мутаций у B.1.1.529 позволяет допустить, что вирус возник у пациента с ослабленным иммунитетом — у больного ВИЧ или СПИДом. Предполагается, что он может стать самым опасным вариантом инфекции.