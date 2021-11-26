В РФПИ заявили о возможности адаптировать «Спутник V» под новый штамм COVID-19

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о возможности адаптации российского препарата «Спутник V» под новый штамм COVID-19, который был обнаружен в Южной Африке. Его слова со ссылкой на интервью телеканалу RT приводит ТАСС.

«Мы можем очень быстро адаптировать вакцину к новому варианту, если это необходимо», — заявил Дмитриев.

По его словам, важно сотрудничать в сфере создания вакцин с другими странами. Дмитриев рассказал, что состоялась встреча с китайскими разработчиками, в ходе которой обсуждался вопрос совместной работы в комбинации вакцин.

О новом штамме стало известно после сообщений о заражении десяти человек в ЮАР, Ботсване и Гонконге 24 ноября. Британские ученые предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант. Множество мутаций у B.1.1.529 позволяет допустить, что вирус возник у пациента с ослабленным иммунитетом — у больного ВИЧ или СПИДом. Предполагается, что он может стать самым опасным вариантом.