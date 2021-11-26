ЕС прекратит перелеты в Южную Африку из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529

В Европейском союзе (ЕС) намерены прекратить перелеты в Южную Африку из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529. Сообщение об этом в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«ЕК предложит в тесном сотрудничестве с государствами-членами задействовать аварийный тормоз, чтобы остановить воздушное сообщение с южноафриканским регионом из-за нового варианта [COVID-19], вызывающего озабоченность», — написала она.
О новом штамме стало известно после сообщений о заражении десяти человек в ЮАР, Ботсване и Гонконге 24 ноября. Британские ученые предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант. Множество мутаций у B.1.1.529 позволяет допустить, что вирус возник у пациента с ослабленным иммунитетом — у больного ВИЧ или СПИДом. Предполагается, что он может стать самым опасным вариантом.