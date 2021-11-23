Роспотребнадзор разработал новый экспресс-тест на коронавирус

«Известия»: новый экспресс-тест на коронавирус от Роспотребнадзора будет более точным

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разрабатывают новый экспресс-тест на коронавирус. Как сообщает газета «Известия», он будет более точным при наличии новых мутаций в геноме патогена.

Поясняется, что реагенты работают на основе изотермической амплификации (Loop mediated isothermal amplification, LAMP), которая выявляет одновременно два участка генома вируса. Если в одном из них произойдет мутация, то тест-система сможет зафиксировать второй, который останется прежним.

По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, это резко снижает вероятность ложноотрицательного результата. Он отметил, что в качестве участков генома, которые необходимо определить, были выбраны максимально консервативные области. Так, речь идет об участке гена полипротеина SARS-CoV-2, а также об одном из генов поверхностного белка.

На данный момент тесты находятся на этапе внедрения в производство. После того, как специалисты удостоверятся в том, что выпуск набора реагентов возможен в промышленном масштабе, будут проведены испытания. Затем документы на регистрацию передадут в Росздравнадзор.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали использовать в качестве эталона российскую тест-систему AmpliTest на COVID-19. Она способна выявлять РНК коронавируса даже в инкубационном периоде и у бессимптомных носителей. Ее зарегистрировали в июле этого года.