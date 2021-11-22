Российскую тест-систему на COVID-19 признали в ВОЗ в качестве эталона

Российскую тест-систему на COVID-19 в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали использовать в качестве эталона, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, сообщает ТАСС.

Скворцова пояснила, что тест-система является одной из специфичных на отечественном рынке и рынке стран СНГ.

«По итогам испытаний были сделаны выводы о том, что наборы производства ЦСП ФМБА России имеют лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность», — заявила глава ФМБА.