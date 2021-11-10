В ВОЗ прокомментировали ситуацию с COVID-19 в России

Представитель ВОЗ Вуйнович: Россия пока находится на пике по росту новых случаев COVID-19

В настоящее время Россия находится на пике роста новых случаев COVID-19, однако присутствует тренд на снижение. Так нынешнюю ситуацию с распространением коронавируса прокомментировала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передают «Известия».

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В России фиксируются высокие показатели смертности. Вуйнович заметила, что такая тенденция вызывает обеспокоенность.

Представитель ВОЗ отметила, в России следует повышать уровень вакцинации среди старшего поколения.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что нынешняя волна коронавируса среди населения России распространяется стремительнее предыдущих. Он пояснил также, что значительно быстрее, «чем при распространении уханьского штамма», развивается и фаза осложнения у заразившихся. По этой причине система оказания медпомощи в стране «претерпела определенные изменения», сообщил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.