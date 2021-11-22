В первом российском регионе ввели самоизоляцию для непривитых

Власти Югры ввели обязательную самоизоляцию для непривитых в четырех муниципалитетах

Власти Югры первыми в России ввели обязательную самоизоляцию для непривитых, мера начнет действовать для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и поселений Кондинского района, сообщает ТАСС.

Самоизоляция для непривитых будет действовать с 22 ноября по 5 декабря.

Уточняется, что ограничение не затронет граждан, которые в течение полугода переболели коронавирусом и имеют подтверждающие документы.

Власти Югры пояснили, что покидать свои дома непривитые жители смогут для посещения продуктовых магазинов, аптек, выноса мусора и оказания помощи пожилым родственникам.

Ранее власти Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет. В региональном Роспотребнадзоре пояснили, что требования не будут касаться тех пожилых людей, у которых есть медицинский отвод от прививки.