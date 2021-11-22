В Кремле рассказали о внесении вакцины от COVID-19 в календарь прививок

Песков: официально не обсуждалось внесение вакцины от ковида в календарь прививок

Тема внесения вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок официально не обсуждалась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается. Вместе с тем имеются определенные мнения специалистов на этот счет», — сказал представитель Кремля.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на комитет Госдумы по охране здоровья сообщала, что российские конгрессмены задумали внести вакцинацию от коронавирусной инфекции с национальный календарь профилактических прививок.

В ведомстве отметили, что законопроект «О внесении изменения в ст. 9 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» могут рассмотреть до конца 2021 года.