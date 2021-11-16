В Госдуме предложили способы поощрения россиян за вакцинацию от COVID-19

Гражданам, которые сделали прививку от COVID-19, можно выдавать денежные премии. Также они могут рассчитывать на льготы в фитнес-клубах и оздоровительных центрах. Такой способ поощрения россиян предложил зампред председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, дискриминировать непривитых жителей России недопустимо, их стоит дополнительно информировать о пользе прививки против коронавируса. «Именно стимулирование к вакцинации, а не ограничение прав граждан должно быть на первом месте — будь то выплаты за то, что человек вакцинируется, будь то какие-то скидки при покупке товаров, будь то дополнительные возможности для вакцинированных без ограничения прав остальных», — подчеркнул Куринный.

Он отметил, что каждый субъект должен сам определиться с приоритетом поощрений в зависимости от особенностей населения и уровня доходов жителей.

Ранее стало известно, что российские конгрессмены задумали внести вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок. Отмечается, что законопроект могут рассмотреть во втором и третьем чтениях до конца года.