Еще в одном российском регионе ввели обязательную вакцинацию для пожилых

В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

В Ростовской области вводится обязательная вакцинация для жителей старше 60 лет. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что внесли изменения в указ Главного санитарного врача области. Требования не будут касаться тех пожилых людей, у которых есть медицинский отвод от прививки.

Сделать прививку в российском регионе также обязаны люди с хроническими заболеваниями, среди которых патологии бронхо-легочной и сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и ожирение.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что к отказавшимся от вакцинации жителям старше 60 лет применят меры в соответствии с российским законодательством.

Ранее обязательную вакцинацию пожилых ввели в Калининградской области. Помимо этого, прививку обязаны сделать люди с сердечно-сосудистыми патологиями и другими хроническими заболеваниями.