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В Ростовской области ужесточат правила посещения организаций из-за COVID-19

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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Ростовской области ряд организаций с 4 августа можно будет посетить только при наличии справки о вакцинации от коронавируса, ПЦР-теста или документа о перенесенном COVID-19. Об ужесточении правил сообщается на сайте правительства региона.

Согласно постановлению главы Ростовской области Василия Голубева, один из трех документов будет необходимо предъявить при посещении МФЦ, отделений почты, расчетно-кассовых центров, социальных фондов и других организаций.

Кроме того, документы нужно будет представить при заселении в общежития студентам и работникам образовательных организаций. Также это обязательно для посетителей фитнес-клубов, организаций общественного питания, в том числе летних веранд.

В документе сказано, что результаты ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции будут действительны три дня.

Ранее коронавирусные ограничения ужесточили в Краснодарском крае. В регионе запретили проводить и посещать массовые мероприятия численностью более 500 человек. Согласно постановлению, такое требование не распространяется на мероприятия, которые проводятся в образовательных организациях.

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