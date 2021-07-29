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В Краснодарском крае ужесточили ограничения из-за коронавируса

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Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Краснодарском крае ужесточили ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Согласно постановлению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, запрещается проводить и посещать массовые мероприятия численностью свыше 500 человек. Отмечается, что данное ограничение не распространяется на мероприятия, которые проводятся в образовательных организациях.

Ранее в Краснодарском крае запустили первый в России чат-бот о наличии вакцины от коронавируса. Автоматический бот работает на площадке Telegram и доступен по ссылке @vac23_bot. С его помощью можно получить информацию о наличии препарата в 332 прививочных пунктах региона и очередях в них. Новая платформа получила название «Вакцина здесь!».

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