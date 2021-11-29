Российский вирусолог связал мутации омикрон-штамма со СПИДом

Омикрон-штамм коронавируса имеет множественные мутации из-за большого количества людей с иммунодефицитом, которые проживают в местности его возникновения. Об этой связи заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков, его слова приводит телеканал «360».

Специалист напомнил, что новый штамм возник в Ботсване, где проживает большое количество больных СПИДом.

«У таких больных заболевание протекает более тяжело, и вирус гораздо дольше задерживается в организме, начинает приспосабливаться к организму и накапливать мутации», — объяснил Чумаков.

Он добавил, что после мутаций новый штамм приобрел дополнительные свойства, в частности он начал интенсивнее заражать людей.

Ранее Петр Чумаков предрек поведение омикрон-штамма в странах с большим числом привитых от коронавируса. По его словам, в местности, где сформировался коллективный иммунитет, ситуация с новым штаммом будет мягче.