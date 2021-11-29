Вирусолог предрек поведение омикрон-штамма в странах с большим числом привитых

Чумаков: ситуация с омикрон-штаммом будет мягкой в странах с коллективным иммунитетом

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков предрек поведение омикрон-штамма в странах с большим числом привитых от коронавируса. Его слова передает URA.RU.

«В тех странах, в которых сформировался коллективный иммунитет, будет более мягко», — предположил специалист. По его словам, наблюдать за ситуацией следует, в первую очередь, в тех странах, где вакцинировались большинство граждан. В качестве примера он привел Израиль. «Будет показательно, как он там распространится, потому что в Израиле очень большой процент населения вакцинировался. Кроме того, уже много людей получили бустер, то есть третью дозу вакцины», — пояснил он.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков назвал вероятную причину появления омикрон-штамма. По его мнению, он мог возникнуть из-за массового лечения в ЮАР людей плазмой переболевших COVID-19.

В ВОЗ заявили о высоком риске заражения омикрон-штаммом коронавируса людей, ранее переболевших COVID-19. При этом там отметили, что информация на этот счет пока носит «ограниченный характер».