ВОЗ заявила о способности омикрон-штамма заражать ранее переболевших COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о высоком риске заражения омикрон-штаммом коронавируса людей, ранее переболевших COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

При этом в организации отметили, что информация на этот счет пока носит «ограниченный характер».

Ранее в ВОЗ оценили эффективность вакцин против омикрон-штамма коронавируса. Согласно заявлению, существующие препараты эффективны против нового варианта COVID-19. В то же время пока недостаточно информации для заявлений о том, что омикрон опаснее дельта-штамма вируса, подчеркнули в ВОЗ. В ВОЗ также отметили, что до сих пор не ясно, является ли данный штамм более трансмиссивным, приводит ли он к более тяжелому протеканию болезни и отличаются ли его симптомы от других известных вариантов заболевания.

