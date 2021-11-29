Ученый назвал вероятную причину появления омикрон-штамма

Омикрон-штамм коронавируса мог возникнуть из-за массового лечения в ЮАР людей плазмой переболевших COVID-19. Такую версию «Известиям» назвал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Он указал, что в ЮАР и Ботсване переливание плазмы является основным методом лечения. Поэтому, если там не развита вакцинация, то к вливаемым антителам образуется устойчивость от нового варианта вируса.

Ученый отметил, что ключевыми факторами терапии являются интенсивность и продолжительность лечения. В целом же протокол лечения схож с антибиотикотерапией — важно, чтобы бактерия была полностью убита, а для этого необходимо полностью пропивать курс лекарств. Если же инфекция выживает, она мутирует, приобретая устойчивость к лекарству, и заражает других людей.

В свою очередь, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове также предположила, что омикрон-штамм мог возникнуть от зараженного человека со слабым иммунитетом после перенесенного COVID-19 и неполного выздоровления.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о высоком риске заражения омикрон-штаммом коронавируса людей, ранее переболевших COVID-19. При этом там отметили, что информация на этот счет пока носит «ограниченный характер».

28 ноября медики из ЮАР назвали нетипичные симптомы нового омикрон-штамма коронавируса. Специалисты отмечают, что при заражении новым вариантом COVID-19 не пропадают обоняние и вкус, отмечается только повышение температуры и упадок сил. Кроме того, у большинства пациентов также зафиксирован учащенный пульс. Врачи отмечают, что омикрон-штамм в первую очередь распространяется среди молодых людей.