Медики назвали нетипичные симптомы омикрон-штамма коронавируса

Медики из ЮАР: при заражении омикрон-штаммом COVID-19 не пропадают обоняние и вкус

Медики из ЮАР назвали нетипичные симптомы нового омикрон-штамма коронавируса. Их перечисляет SM-News.

Специалисты отмечают, что при заражении новым вариантом COVID-19 не пропадают обоняние и вкус, отмечается только повышение температуры и упадок сил.

Кроме того, у большинства пациентов также зафиксирован учащенный пульс. Врачи отмечают, что омикрон-штамм в первую очередь распространяется среди молодых людей.

Ранее медики из ЮАР выразили обеспокоенность быстрым распространением омикрона cреди молодых людей. По их словам, это наиболее уязвимая для штамма группа населения. В больницы поступают люди в возрасте 20-30 лет, на 65 процентов непривитые.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.

