Российский эпидемиолог заявил о способности омикрон-штамма обходить антитела

Омикрон-штамм коронавируса способен обходить антитела у переболевших COVID-19. Об этом заявил врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов, его слова приводит URA.RU.

Такую способность штамму дает большое количество мутаций в Spike-белке (S-белок), объяснил специалист. «Омикрон имеет 32 мутации в S-белке и может уходить от антител при новом заболевании. По официальным данным, при дельта-штамме заново заражались 2-3 процента переболевших, при южноафриканской мутации, возможно, процент будет несколько выше», — рассказал эксперт.

Он добавил, что наиболее надежной защитой от нового штамма является высокий титр антител, который нужно поддерживать повторной вакцинацией каждые полгода.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков связал мутации омикрон-штамма со СПИДом. Он заявил, что новый вариант коронавируса имеет множественные мутации из-за большого количества людей с иммунодефицитом, которые проживают в местности его возникновения.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в странах Европы. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали этот вариант опасным и предупредили, что риск заражения новым штаммом у перенесших COVID-19 может быть выше.