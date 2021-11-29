Глава ФМБА испытала на себе препарат от коронавируса «МИР-19»

Глава ФМБА Скворцова и ее сотрудники испытали на себе препарат от коронавируса «МИР-19»

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова испытала на себе препарат от коронавирусной инфекции «МИР-19». Она ответила на вопрос об этом в эфире канала «Россия 24».

«Да, я пробовала. Я все, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники», — сказала она.

Она рассказала, что препарат имеет сладковатый вкус, его нужно вдыхать в течение 10 минут. Если подышать препаратом после контакта с заболевшим, вирусная нагрузка на организм резко падает, добавила Скворцова.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что экспериментальная работа по созданию вакцины от нового штамма коронавирусной инфекции омикрон займет не больше десяти дней.