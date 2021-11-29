ФМБА назвало сроки создания теста для выявления омикрон-штамма

Глава ФМБА Скворцова: на создание теста для выявления омикрон-штамма требуется девять дней

Глава Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24» назвала сроки создания теста для выявления омикрон-штамма коронавируса.

По ее словам, ФМБА готово сделать тест-систему за девять дней. «Сейчас мы очень быстро сделаем набор на этот омикрон, потому что проектирование занимает три-четыре дня, пять дней на создание самой этой тест-системы», — отметила она.

Скворцова добавила, что новый вариант COVID-19 интересен тем, что он фактически суммировал те мутации, которые были наработаны предыдущими штаммами.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что экспериментальная работа по созданию вакцины от нового штамма коронавирусной инфекции омикрон займет не больше десяти дней.

