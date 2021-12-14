Российский иммунолог оценил прогноз ВОЗ о росте смертности из-за омикрона

Врач-иммунолог Николай Крючков прокомментировал прогноз Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о повышении количества госпитализаций и смертей от омикрон-штамма коронавируса. Его слова приводят «Известия».

По его мнению, ожидания ВОЗ оправданны, однако нагрузка на систему здравоохранения зависит от патогенности нового штамма. Он объяснил, что при таком же уровне патогенности, как у дельты, омикрон будет заражать больше людей за единицу времени.

«Заражаться, заболевать. Заболевать тяжело, госпитализироваться и умирать. Соответственно, перегрузки для системы здравоохранения будут значительно выше, чем у дельты», — сказал специалист.

Однако, подчеркнул иммунолог, даже если патогенность будет ниже, чем у дельты, вряд ли это компенсирует повышенную заразность.

14 декабря в пресс-службе ВОЗ сообщили, что организация ожидает данные о росте числа госпитализаций и смертей в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса. В ВОЗ отметили, что более подробная информация о тяжести омикрона ожидается в ближайшие недели.

Ранее Николай Крючков назвал сроки окончания пандемии коронавируса в стране. По его мнению, пандемия COVID-19 продлится еще два-три года.