В ВОЗ рассказали об ожиданиях в связи с распространением омикрон-штамма

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает данные о росте числа госпитализаций и смертей в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.

В ВОЗ отметили, что информация, которую могут предоставить страны, обмениваясь данными о госпитализированных пациентах, необходима для полного понимания клинической картины зараженных новым вариантом.

«Многие страны все еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретными вариантом, может быть трудно представить точно. Более подробная информация о тяжести "омикрона" ожидается в ближайшие недели из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей», — рассказали в пресс-службе.

11 ноября в ЮАР выявили штамм под кодом B.1.1.529, который назвали греческой буквой «омикрон». Министр здравоохранения страны заявил, что новый вариант легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по некоторым данным, может обходить иммунитет переболевших другими штаммами. Новый штамм был зафиксирован в ряде стран Африки, Австралии, Бразилии, Индии, США, ОАЭ, Саудовской Аравии и нескольких европейских государствах. Ранее стало известно, что омикрон-штамм также был выявлен у двух россиян, прибывших из ЮАР.