У вернувшихся из ЮАР россиян подтвердили омикрон-штамм

Роспотребнадзор: у двух вернувшихся из ЮАР россиян выявили омикрон-штамм коронавируса

У двух россиян, которые вернулись из Южно-Африканской республики (ЮАР), подтвердили наличие омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

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«В результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон"», — говорится в сообщении.

5 декабря стало известно, что у девяти россиян, которые вернулись из ЮАР, обнаружили COVID-19. Граждан с выявленной инфекцией увезли в больницу, а остальных прибывших разместили в пансионате подмосковного Сергиева Посада на карантин.

Источник «Известий» уточнил, что среди зараженных коронавирусом есть беременная женщина с ребенком.

11 ноября в ЮАР выявили штамм под кодом B.1.1.529, который назвали омикрон. Министр здравоохранения страны заявил, что новый вариант легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по некоторым данным, может обходить иммунитет переболевших другими штаммами.