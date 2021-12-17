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В России выявили 27 743 случая коронавируса

В России за сутки выявили 27 743 новых случая коронавируса, это минимум с 8 октября

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России выявили 27 743 новых случая COVID-19 — это минимум с 8 октября. Общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 10 159 389. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 17 декабря.

27 743
новых случая COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зарегистрировали 28 486 заражений.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (2755), Санкт-Петербурге (1984) и в Московской области (1452). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (3 случая), Ненецком автономном округе (8 случаев) и в Республике Тыва (17 случаев).

За сутки скончались 1 080 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 295 104 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 37 437, общий — 8 914 225.

По данным оперштаба на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета в России достиг 55,7 процента. Полностью привиты 67 260 355 россиян.

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Анастасия Шейкина
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