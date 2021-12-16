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В России выявили 28 486 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 28 486 новых случаев коронавируса

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России выявили 28 486 новых случаев COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 10 131 646. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 16 декабря.

28 486
новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране выявили 28 363 заражения.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве (3322), Санкт-Петербурге (1992) и в Московской области (1262). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (6 случаев), Ненецком автономном округе (9 случаев) и в Республике Калмыкия (16 случаев).

За сутки скончались 1 133 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 294 024 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 37 155, общий — 8 876 788.

По данным оперштаба на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета в России достиг 55,7 процента. Полностью привито 67 260 355 россиян.

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Анастасия Шейкина
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