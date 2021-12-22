Путин ответит на вопросы журналистов во время пресс-конференции

Президент России Владимир Путин ответит на вопросы журналистов во время большой ежегодной пресс-конференции. Она пройдет в четверг, 23 декабря, и начнется в 12:00 по московскому времени, передает ТАСС.

В этот раз мероприятие пройдет в очном формате. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, местом проведения ежегодной конференции выбран московский Манеж.

Пресс-секретарь президента уточнил, что на конференции будут присутствовать 507 сотрудников СМИ, в том числе СМИ-иноагентов, статус которых не влияет на работу. Они смогут свободно задавать вопросы главе государства.

Прошлогодняя пресс-конференция Владимира Путина состоялась 17 декабря и стала 16-й по счету. Она проходила по видеосвязи из-за пандемии коронавируса и была частично совмещена с прямой линией. Эфир длился четыре часа 29 минут. Впервые формат общения с журналистами был опробован 20 лет назад — в 2001 году.