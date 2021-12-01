Кремль объявил дату проведения пресс-конференции Путина

Итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 23 декабря в очном формате, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что местом проведения ежегодной конференции выбран московский Манеж.

Песков уточнил, что российский лидер придет к журналистам. По словам официального представителя Кремля, представители СМИ смогут свободно задавать вопросы Путину в обычном режиме.

В 2020 году мероприятие проходило по видеосвязи и стало своеобразным симбиозом с прямой линией, указывал ранее Песков.

Президент России встречается с журналистами в формате пресс-конференции ежегодно с 2001 года. В минувшем году формат мероприятия был изменен: часть журналистов находилась вместе с Путиным в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, часть — общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли.