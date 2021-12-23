Журналистов обработают частицами серебра перед пресс-конференцией Путина

Участвующих в ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина журналистов, которая пройдет в центральном выставочном зале «Манеж», обработают частицами серебра. Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Крыловой, прибор, который распыляет частицы серебра, абсолютно безопасен и даже полезен. Также на пресс-конференции предусмотрены и другие меры безопасности: стулья расставлены с расстоянием в полтора метра, в помещениях установлены санитайзеры.

Как сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале, для участия в мероприятии представителям СМИ необходимо было предоставить несколько ПЦР-тестов.

Вирусолог и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, что соли серебра, argentum nitricum, входят в различные дезинфицирующие вещества. Также он предположил, что это вещество недорогое и украшения из него не сделать.

Пресс-конференция Владимира Путина в этом году пройдет в очном формате. На нее аккредитовали более 500 журналистов.