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Журналистов обработают частицами серебра перед пресс-конференцией Путина

В «Манеже» журналистов-участников пресс-конференции президента Путина обработают серебром

Фото: Globallookpress.com

Участвующих в ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина журналистов, которая пройдет в центральном выставочном зале «Манеж», обработают частицами серебра. Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Крыловой, прибор, который распыляет частицы серебра, абсолютно безопасен и даже полезен. Также на пресс-конференции предусмотрены и другие меры безопасности: стулья расставлены с расстоянием в полтора метра, в помещениях установлены санитайзеры.

Как сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале, для участия в мероприятии представителям СМИ необходимо было предоставить несколько ПЦР-тестов.

Вирусолог и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, что соли серебра, argentum nitricum, входят в различные дезинфицирующие вещества. Также он предположил, что это вещество недорогое и украшения из него не сделать.

Пресс-конференция Владимира Путина в этом году пройдет в очном формате. На нее аккредитовали более 500 журналистов.

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Анна Филипенко
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