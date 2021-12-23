Обработку журналистов серебром перед пресс-конференцией Путина объяснили

Вирусолог и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил «Ленте.ру», почему журналистов обрабатывают частицами серебра перед пресс-конференцией президента России Владимира Путина.

«Соли серебра, argentum nitricum, нередко входят в различные дезинфицирующие вещества, такое есть. Они вызывают дезинфицирующий эффект», — отметил он. Вирусолог предположил, что это вещество недорогое, так как оно не употребляется для других целей, украшения из него не сделать.

Ранее пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что представителей СМИ, участвующих в пресс-конференции президента, при входе в Манеж обработают частицами серебра в качестве одной из мер, принятых в условии пандемии COVID-19.

Большая ежегодная пресс-конференция президента пройдет 23 декабря в очном формате. На мероприятии будут присутствовать 507 сотрудников СМИ. Обычно журналисты сами аккредитовывались на пресс-конференцию, но в этом году их выборочно приглашал Кремль.

