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Обработку журналистов серебром перед пресс-конференцией Путина объяснили

Вирусолог Альтштейн — об обработке журналистов серебром: соли серебра дезинфицируют

Фото: Globallookpress.com

Вирусолог и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил «Ленте.ру», почему журналистов обрабатывают частицами серебра перед пресс-конференцией президента России Владимира Путина.

«Соли серебра, argentum nitricum, нередко входят в различные дезинфицирующие вещества, такое есть. Они вызывают дезинфицирующий эффект», — отметил он. Вирусолог предположил, что это вещество недорогое, так как оно не употребляется для других целей, украшения из него не сделать.

Ранее пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что представителей СМИ, участвующих в пресс-конференции президента, при входе в Манеж обработают частицами серебра в качестве одной из мер, принятых в условии пандемии COVID-19.

Большая ежегодная пресс-конференция президента пройдет 23 декабря в очном формате. На мероприятии будут присутствовать 507 сотрудников СМИ. Обычно журналисты сами аккредитовывались на пресс-конференцию, но в этом году их выборочно приглашал Кремль.

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Екатерина Смирная
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