Демограф объяснила снижение рождаемости в России

Демограф связала снижение рождаемости в России с взрослением женщин, родившихся в 1990-х

Рождаемость в России снизилась в результате вступления в репродуктивный возраст женщин, родившихся в 1990-е годы, когда в стране наблюдался спад статистики. Об этом заявила заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Росстат выявил, что за год численность населения России сократилась более чем на 550 тысяч человек. По состоянию на 1 января 2023 года, в стране проживали 146 424 729 человек.

Иванова объяснила, что снижение численности населения в России началось до наступления пандемии коронавируса. «Связано это с падением числа рождений и ростом числа смертей. Это все происходило на фоне увеличения продолжительности жизни и роста интенсивности рождений, то есть числа детей, рожденных одной женщиной», — объяснила демограф.

По ее словам, вступление в репродуктивный возраст женщин, родившихся в 1990-е годы, закономерно сказалось и на сегодняшней статистике. При этом число умерших выросло за счет поколений, родившихся в послевоенный период. «И сокращение численности населения прогнозировалось, и было понятно, что это будет продолжаться, пока мы не выйдем из этой вилки структурной. На это наложились факторы пандемии. И не успев выйти из пандемии, мы вступили в новую полосу, которая тоже повлияет на динамик», — рассказала Иванова.

По данным Росстата, темп снижения абсолютного числа рождений замедляется в регионах страны с 2019 года: тогда в первом полугодии сокращение достигло 8,1 процента. За первое полугодие 2022 года рождаемость в России сократилась на 6,3 процента. Доцент института демографии НИУ ВШЭ Владимир Козлов отметил, что на это могла повлиять неопределенность ситуации с пандемией коронавируса.

В свою очередь, завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина подчеркнула, что темпы рождаемости зависят как от экономических санкций, так и от государственной поддержки. По ее словам, программы маткапитала в России носят временный характер, поэтому стабильного увеличения новых рождений нет.