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18:11, 22 августа 2023Россия

Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни россиян

Путин заявил, что ожидаемая продолжительность жизни россиян превысила 73 года

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Ожидаемая средняя продолжительность жизни россиян в 2023 году превысила 73 года. Об это заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

По его словам, этот показатель вернулся к допандемийному уровню.

При этом президент назвал демографическую ситуацию в стране сложной. По его словам, в стране рождается меньше детей, чем в 2022 году. Он отметил необходимость дополнительных мер в сфере демографии.

В марте Росстат сообщил о рекордном росте продолжительности жизни. По итогам 2022 года она увеличилась на 2,66 года, до 72,76 года, против 70,1 года в 2021-м. Таким образом, данный показатель достиг максимума с начала 1990-х годов.

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    Константин Лысяков
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