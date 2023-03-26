Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:18, 26 марта 2023Россия

В России рекордно выросла продолжительность жизни

Росстат отчитался о рекордном росте продолжительности жизни в России — на 2,66 года

Фото: Klaus Wright / Unsplash

В России по итогам 2022 года был зафиксирован рекордный за всю современную историю страны рост продолжительности жизни. Об этом отчитался Росстат, данные приводит РБК.

Так, в минувшем году ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась на 2,66 года, до 72,76 года, против 70,1 года в 2021-м. Таким образом данный показатель достиг максимума с начала 1990-х годов.

Как отмечает РБК, до этого в современной истории РФ ожидаемая продолжительность жизни никогда не превышала 1,3 года — такой максимум фиксировался в 1996 и 2006 годах. При этом в 2020 и 2021 годах в стране и вовсе наблюдался спад.

Более того, подчеркивает издание, данные Росстата стали даже более позитивными, чем предварительная оценка властей. Так, еще в декабре прошлого года глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что продолжительность жизни в стране по итогам года увеличилась на 2,3 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Украину обвинили в отправке на самые сложные участки боев русскоязычных военных
В Запорожской области местный житель устроил самосуд над бойцами ВСУ
В России рекордно выросла продолжительность жизни
Конюхов установил мировой рекорд во время полета на воздушном шаре
В Крыму назвали условие для завершения спецоперации
Названо основное условие для замены зимней резины на летнюю
В Китае прокомментировали решение Гондураса разорвать дипотношения с Тайванем
В Японии объяснили решение разместить российское ядерное оружие в Белоруссии
Европейский экономист похвалила устойчивость экономики России
Норвежского адмирала обеспокоили российские подлодки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.