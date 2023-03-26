В России рекордно выросла продолжительность жизни

Росстат отчитался о рекордном росте продолжительности жизни в России — на 2,66 года

В России по итогам 2022 года был зафиксирован рекордный за всю современную историю страны рост продолжительности жизни. Об этом отчитался Росстат, данные приводит РБК.

Так, в минувшем году ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась на 2,66 года, до 72,76 года, против 70,1 года в 2021-м. Таким образом данный показатель достиг максимума с начала 1990-х годов.

Как отмечает РБК, до этого в современной истории РФ ожидаемая продолжительность жизни никогда не превышала 1,3 года — такой максимум фиксировался в 1996 и 2006 годах. При этом в 2020 и 2021 годах в стране и вовсе наблюдался спад.

Более того, подчеркивает издание, данные Росстата стали даже более позитивными, чем предварительная оценка властей. Так, еще в декабре прошлого года глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что продолжительность жизни в стране по итогам года увеличилась на 2,3 года.