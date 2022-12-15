В России увеличилась ожидаемая продолжительность жизни

Глава Минздрава Мурашко: ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась на 2 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России с прошлого года увеличилась более чем на два года. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости

«По состоянию на конец ноября значение показателя ожидаемой продолжительности жизни выше значения на конец 2021 года более чем на 2,3 года», — подчеркнул министр.

Ранее Мурашко сообщил, что законопроект по интеграции систем здравоохранения новых регионов России внесен в правительство. Оценивая сроки принятия законопроекта, глава ведомства указал, что Госдума должна завершить все необходимые процедуры в этом году.