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10:31, 10 декабря 2022Россия

Минздрав оценил сроки интеграции систем здравоохранения новых регионов России

Глава Минздрава Мурашко: проект интеграции здравоохранения регионов РФ внесли в кабмин

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Законопроект по интеграции систем здравоохранения новых регионов РФ внесен в правительство. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его цитирует РИА Новости.

«Да, он подготовлен, внесен в правительство», — отметил Мурашко, добавив, что в ближайшее время проект закона будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу.

Оценивая сроки принятия законопроекта, глава ведомства указал, что Госдума должна завершить все необходимые процедуры в этом году.

Ранее уточнялось, что новый законопроект, касающийся интеграции систем здравоохранения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, затрагивает разные сферы интеграции — в частности, речь идет об изменениях, касающихся обязательного медицинского страхования (ОМС), кадровых решений и медицинского образования. Также в законопроекте будут описаны особенности регулирования медицинской продукции.

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Варвара Кошечкина
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