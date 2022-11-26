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12:14, 26 ноября 2022Россия

Проект интеграции систем здравоохранения новых регионов России внесут в кабмин

Проект интеграции систем здравоохранения новых регионов России внесут в кабмин 1 декабря
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Федеральный законопроект интеграции систем здравоохранения новых регионов России внесут в кабин 1 декабря этого года — речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом в субботу, 26 ноября, на Армянско-Российском форуме по здравоохранению заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует РИА Новости.

Министр отметил, что в рамках проекта будут рассмотрены разные сферы интеграции — в частности, были предложены изменения, касающиеся обязательного медицинского страхования (ОМС), кадровых решений и медицинского образования.

Также в законопроекте будут описаны особенности регулирования медицинской продукции.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что в России стал активно распространяться свиной грипп. Министр отметил, что в качестве профилактической меры следует обратить внимание на вакцинацию.

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Елизавета Новикова
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