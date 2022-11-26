В Минздраве заявили об активном распространении свиного гриппа в России

Глава Минздрава Мурашко заявил, что в России стал активно распространяться свиной грипп

В России начал активно распространяться свиной грипп (H1N1). Об этом в субботу, 26 ноября, на Армянско-Российском форуме по здравоохранению заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова цитирует РИА Новости.

Министр отметил, что в качестве профилактической меры следует обратить внимание на вакцинацию. По его словам, в российских регионах ближе к зиме также стали распространяться пневмококковая и аденовирусная инфекции и риносинцитиальный вирус.