Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:20, 26 ноября 2022Россия

В Минздраве заявили об активном распространении свиного гриппа в России

Глава Минздрава Мурашко заявил, что в России стал активно распространяться свиной грипп
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России начал активно распространяться свиной грипп (H1N1). Об этом в субботу, 26 ноября, на Армянско-Российском форуме по здравоохранению заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова цитирует РИА Новости.

Министр отметил, что в качестве профилактической меры следует обратить внимание на вакцинацию. По его словам, в российских регионах ближе к зиме также стали распространяться пневмококковая и аденовирусная инфекции и риносинцитиальный вирус.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Захарова высмеяла заявление о пропаже второй упавшей на территории Польши ракеты
Лавров пообещал украинскому народу освобождение от неонацистских правителей
В России выявили 6088 новых случаев коронавируса
В Минздраве заявили об активном распространении свиного гриппа в России
Стало известно о помощи талибов при строительстве объектов для ЧМ-2022 в Катаре
Американский Orion выполнил маневр для выхода на дальнюю орбиту вокруг Луны
Украина нанесла удар по городу Сватово в ЛНР
Российские матери назвали самую ценную форму поддержки
Принц Саудовской Аравии сделал футболистам дорогие подарки за матч с Аргентиной
Стали известны подробности о командирах иностранных наемников на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.