Минздрав оценил запасы лекарств в регионах

Глава Минздрава Мурашко заявил, что в регионах РФ сформирован запас лекарств на 4 месяца

Запас лекарственных препаратов в российских регионах сформирован не менее, чем на четыре месяца. Так ситуацию оценил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова в среду, 23 ноября, приводит ТАСС.

Министр отметил, что благодаря введению системы маркировки регулирующим ведомствам удается мониторить ситуацию на рынке лекарств и принимать меры.

Также глава ведомства сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о механизмах стимулирования медработников первичного звена.

12 ноября стало известно, что Министерство здравоохранения России поручило регионам иметь запас лекарственных препаратов как минимум на четыре месяца. На этот счет субъектам были даны «жесткие указания», пояснял Мурашко.