Минздрав поручил сформировать запас лекарств на четыре месяца в регионах

Минздрав России поручил регионам сформировать запас лекарств не менее чем на 4 месяца

Министерство здравоохранения России поручило регионам иметь запас лекарственных препаратов как минимум на четыре месяца. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь достаточное количество — не менее четырех месяцев запаса — лекарственных препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы», — сказал Мурашко.

Он назвал такой объем лекарств минимальным для наличия в медицинских организациях.

Ранее в Росздравнадзоре заявили, что ситуация на фармацевтическом рынке страны оценивается как стабильная. В ведомстве отметили, что поставки лекарств из Европы в страну осуществляются без сбоев, в плановом режиме и в прежнем объеме.