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Росздравнадзор оценил ситуацию на рынке лекарств

В Росздравнадзоре назвали ситуацию на фармрынке России стабильной

Фото: Unsplash

Ситуация на фармацевтическом рынке России оценивается как стабильная. Об этом в четверг, 30 июня, сообщили в Росздравнадзоре, пишет ТАСС.

В ведомстве также отметили, что поставки лекарств из Европы в страну осуществляются без сбоев, в плановом режиме и в прежнем объеме.

«Отмечен спад ажиотажного спроса на отдельные препараты, который наблюдался весной текущего года», — уточнили в Росздравнадзоре.

Ранее о стабильности на рынке лекарств сообщал Минздрав. Отдельно глава министерства Михаил Мурашко подчеркнул, что в России нет трудностей с запасами препаратов для детей.

Ранее в июне стало известно, что российская компания «Р-Фарм» зарегистрировала препарат для терапии пациентов с алкогольной зависимостью под названием «Ардалева».

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Евгения Куликова
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